موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي، المتصدر، ضيفًا على منافسه تشيلسي، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق عصام الشوالي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 15 مباراة، مقابل 31 لتشيلسي في المركز الرابع.

وحقق مانشستر سيتي 13 فوزًا وتعادلين، ولم يخسر أي مباراة في المسابقة المحلية، في حين فاز تشيلسي 9 مرات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

وحقق مانشستر سيتي الفوز 5 مرات في آخر 10 مباريات بين الفريقين، مقابل 3 انتصارات لتشيلسي، في حين انتهت مباراتين بالتعادل.

وأكبر فوز في المباريات الـ10 الأخيرة كان من نصيب تشيلسي بنتيجة 5/1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقابل تشيلسي ومانشستر سيتي 42 مرة في الدوري الإنجليزي على مدار تاريخهما، فاز تشيلسي 24 مرة، مسجلًا 63 هدفًا، مقابل 11 فوزًا لمانشستر سيتي مسجلًا 37 هدفًا، في حين انتهت 7 مباريات بالتعادل.