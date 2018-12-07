ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان (صورة)

حافظ نادي يوفنتوس على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الرابع عشر مقابل التعادل في مباراة، بعد فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف اليوم الجمعة.

وانتزع فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا من ضيفه إنتر ميلان 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويُدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

#يوفنتوس_انتر قووووووووووووووووووول أول اليوفي عن طريق مانزوكيتش HDpic.twitter.com/bnzMmCCgx9 — أهداف اليوم (@AhdafAlYoum18) ٧ ديسمبر ٢٠١٨

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة معززًا موقعه في صدارة الترتيب، حيث ابتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، نابولي والذي يواجه فريق فروسينوني غدًا السبت.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث لتتضاءل فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: