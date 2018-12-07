يوفنتوس ينتزع فوزًا صعبًا من إنتر ميلان وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

انتزع نادي يوفنتوس فوزًا صعبًا من ضيفه إنتر ميلان 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويُدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الرابع عشر مقابل التعادل في مباراة، فيما تعد هذه الهزيمة الرابعة لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات، والتعادل في مباراتين.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة معززًا موقعه في صدارة الترتيب، حيث ابتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، نابولي والذي يواجه فريق فروسينوني غدًا السبت.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث لتتضاءل فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.