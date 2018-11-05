القيمة السوقية لمحمد صلاح أعلى من قيمة ليونيل ميسي

نشر المرصد الدولي لكرة القدم CIE القيمة السوقية الحالية للاعبي كرة القدم في العالم، وتصدرها النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بقيمة تصل إلى 216،5 مليون يورو، وهو الوحيد الذي تتجاوز قيمته 200 مليون يورو.

ويعتمد المركز في دراسته، على عمر اللاعب وقيمته في فريقه وإنجازاته الفردية، وقد لا تتوافق مع سوق الانتقالات التي تعرف ارتفاعًا كبيرًا في قيمة اللاعبين.

واحتل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الصف الثاني بقيمة بلغت 197،3 مليون يورو، ثم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان ثالثًا بقيمة بلغت 197 مليون يورو.

وحل نجم ليفربول المصري محمد صلاح رابعًا بقيمة بلغت 173 مليون يورو، ثم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة بقيمة بلغت 171،3 مليون يورو.

وتراجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمركز السادس بقيمة بلغت 170،6 مليون يورو، متقدمًا على الإنجليزي رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي والذي تبلغ قيمته 164،6 مليون يورو.

وحل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ثامنًا بقيمة بلغت 164،3 مليون يورو، والإنجليزي ديلي آلي تاسعًا بقيمة بلغت 163،4 مليون يورو، والفرنسي أنطوان غريزمان عاشرًا بقيمة بلغت 157،7 مليون يورو.