هل يشارك ميسي في مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا رغم عدم تعافيه؟

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، لم يحصل على التصريح الطبي الذي يسمح له بالمشاركة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، حتى الآن، إذ إنه لم يتعاف تمامًا من الإصابة في كوعه الأيمن، والتي تعرَّض لها أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره الإيطالي، غدًا الثلاثاء، بملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أنه رغم عدم حصول ميسي على الإذن الطبي الذي يسمح له بالعودة للملاعب، فإنه قرَّر السفر مع بعثة فريقه إلى ميلانو، أملًا في المشاركة في اللقاء ولو لدقائق.

وأوضحت أن ميسي سيجلس على الأرجح على مقاعد البدلاء، آملًا في المشاركة، بعد غيابه عن المباريات الـ4 الأخيرة، والتي فاز بها البلوجرانا جميعها.

وأشارت إلى أنه حال مشاركة “البرغوث” في نهاية الأمر، فسيكون بهذا الشكل عاد مبكرًا إلى الملاعب قبل الموعد المنتظر، والذي كان محددًا له في الـ 11 من الشهر الحالي.

وشدَّدت الصحيفة، أن “قرار مشاركة ميسي ضد إنتر سيكون بالتشاور بين فالفيردي والأطباء واللاعب، في آخر الأمر، ومن المتوقع أن يبدأ البرغوث الأرجنتيني مِن على مقاعد البدلاء في سان سيرو، ولكن إذا طلب ميسي أن يلعب أساسيًّا، فلا يمكن لأحد أن يرفض رغبته”.

ويبحث برشلونة عن ضمان التأهل إلى ثمن نهائي البطولة من بوابة الإنتر؛ إذ إن التعادل يكفيه لتحقيق هدفه، بينما يضمن له الفوز التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية.