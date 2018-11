هل يشارك ميسي في مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا رغم عدم تعافيه؟

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، لم يحصل على التصريح الطبي الذي يسمح له بالمشاركة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، حتى الآن، إذ إنه لم يتعاف تمامًا من الإصابة في كوعه الأيمن، والتي تعرَّض لها أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره الإيطالي، غدًا الثلاثاء، بملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أنه رغم عدم حصول ميسي على الإذن الطبي الذي يسمح له بالعودة للملاعب، فإنه قرَّر السفر مع بعثة فريقه إلى ميلانو، أملًا في المشاركة في اللقاء ولو لدقائق.

The king is back! Better than ever????❤️ #Messi #Fcbarcelona pic.twitter.com/JxG3KgPL1s

— ???????? ???? (@LaAlnuaimi) November 5, 2018