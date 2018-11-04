كاثرين مايورغا التي اتهمت رونالدو بالاغتصاب تظهر لأول مرة (صور)

ظهرت كاثرين مايورغا التي زعمت أن كريستيانو رونالدو اغتصبها في لاس فيغاس قبل تسع سنوات لأول مرة منذ اتهام نجم يوفنتوس بهذا العمل المشين.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن مايورغا البالغ عمرها 34 عامًا ظهرت مع رجل غير معروف بالقرب من منزل عائلتها في ضواحي لاس فيغاس.

وكانت مايورغا ترتدي ملابس سوداء داكنة مع نظارة شمسية داكنة أيضًا وقبعة مرنة وكانت تتجول إلى جوار هذا الشخص الغامض تحت أشعة الشمس في ولاية نيفادا.

وأعلن رونالدو نهاية الشهر الماضي أن هذه الاتهامات أثرت على حياته الشخصية خاصة علاقته بصديقته جورجينا رودريغيز، لكنه نفى مجددًا اغتصابه للسيدة الأمريكية التي كانت تعمل عارضة أزياء ومدرسة في وقت سابق.

وقال رونالدو في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” إنه لم يرتكب هذه الأفعال وأن العلاقة مع مايورغا تمت بالتراضي دون أي اغتصاب.

وقال رونالدو عبر حسابه في تويتر حينها “أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به”.

وأضاف رونالدو البالغ عمره 33 عامًا “حرصًا مني على تبرئة ساحتي أرفض تكهنات ساقتها وسائل إعلام نقلًا عن أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي. سأنتظر بنفس مطمئنة نتائج جميع التحقيقات”.

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات وانتقل لصفوف يوفنتوس من ريال مدريد هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو (116 مليون دولار).