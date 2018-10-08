صحيفة: كريستيانو رونالدو متهم باغتصاب 3 فتيات أخريات

قال محامو كاثرين مايورغا التي تزعم أن كريستيانو رونالدو اغتصبها في فندق في لاس فيغاس العام 2009 لصحيفة “صن” البريطانية إنهم يحققون في مزاعم 3 ضحايا آخرين يقولون إن نجم يوفنتوس الإيطالي اعتدى عليهم أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن واحدة من الثلاث تدعي أن رونالدو اغتصبها بعد إحدى الحفلات، بينما قالت ثانية إنه اعتدى عليها وتسبب لها في ألم، فيما قالت الثالثة إنها توصلت لاتفاق مع الهداف التاريخي لريال مدريد للصمت مقابل أن يدفع لها مبلغًا من المال مثلما فعل مع عارضة الأزياء السابقة مايورغا.

وقال ليزلي ستوفال محامي مايورغا: “أتابع التحقق من هذه المعلومات”، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المرأة الثانية أو الثالثة تعنيان في اتهامهما اعتداء رونالدو جنسيًا عليهما مع العلم أنه نفى تمامًا مزاعم مايورغا.

وزعمت راقصة في إيطاليا تدعى كريمة المحروق أن رونالدو دفع لها 4000 يورو مقابل ممارسة الجنس معها رغم أنه كان يعلم إنها “قاصر” وعمرها 17 عامًا.

وأحرز رونالدو هدفًا في فوز يوفنتوس يوم السبت الماضي وهو الأول له منذ مزاعم مايورغا باغتصابه لها في غرفته في فندق في لاس فيغاس أثناء إجازة كان يقضيها هناك بعد توقيعه لريال مدريد من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون أسترليني.

وتزعم مايورغا أن رونالدو دفع لها 287 ألف إسترليني في 2010 مقابل صمتها وعدم الكشف عن تفاصيل الاغتصاب لكن كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية التي فجرت القضية من البداية عن الوثيقة التي وقعتها مايورغا مع رونالدو واعترف فيها بممارسة الجنس معها وتعهد بتسليمها اختبار المناعة “الإيدز”.

لكنها تدعي الآن أنها وقعت على هذه الوثيقة خوفًا من انتقام رونالدو منها فيما أعادت شرطة متروبوليتان في لاس فيغاس فتح التحقيقات في الاغتصاب المزعوم.

وقالت الراقصة كريمة للمدعي العام الإيطالي إن رونالدو دفع لها 4000 يورو مقابل قضاء ليلة معها في فندق في ميلانو في أحد أيام يناير 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

ولم توجه أي تهم جنائية إلى قائد البرتغال الذي نفى بشدة كافة هذه المزاعم عبر فيديو بثه على حسابه على “إنستغرام”.

وفي هذه الأثناء، تلقى رونالدو أيضًا دعم عائلته حيث نشرت والدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو صورة له على “إنستغرام” قبل المباراة الأخيرة ليوفنتوس وعلقت عليها قائلة: “حظ سعيد يا ابني لك ولفريقك لأننا جميعًا أقوى”.