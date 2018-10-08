قائمة المرشحين للكرة الذهبية: سيطرة لريال مدريد والدوري الإسباني

أكملت مجلة “فرانس فوتبول” لائحة 30 لاعبًا المرشحين للكرة الذهبية 2018، وخلت القائمة من المفاجآت بتواجد أبرز اللاعبين في العالم، والذين تألقوا سواء في البطولات القارية أو كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وعلى صعيد الأندية تفوق ريال مدريد على الجميع بترشيح 8 من لاعبيه للجائزة، مقابل 3 من برشلونة، و3 من أتلتيكو مدريد، ليكون الدوري الإسباني ممثلًا تقريًبا بنصف المرشحين للجائزة بمجموع 14 لاعبًا.

وضمت الترشيحات 4 لاعبين من ليفربول وهو ثاني الفرق تمثيلًا في اللائحة، ولاعبَين من تشيلسي، ولاعبَين من مانشستر سيتي، ولاعبَين من توتنهام، ولاعبًا من مانشستر يونايتد، ليكون مجموع ممثلي الدوري الإنجليزي الممتاز 11 لاعبًا.

بينما مثّل الدوري الفرنسي 3 لاعبين من باريس سان جيرمان، ومن الدوري الإيطالي لاعبان كانا من يوفنتوس.

وقد غاب أي ممثل عن الدوري الألماني، رغم أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوريات الأوروبية حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلى صعيد الجنسيات تفوق الفرنسيون على الجميع بترشيح 7 لاعبين من بينهم كريم بنزيما المبعد من المنتخب الفرنسي منذ 2016، لكنه اختير لإنجازاته رفقة ريال مدريد، في حين ضمت اللائحة 4 برازيليين، و3 بلجيكيين، و3 من كرواتيا، و3 لاعبين من الأوروغواي، ولاعبَين من إسبانيا، ولاعبَين من الأرجنتين، ولاعبًا من كل من سلوفينيا ومصر والسنغال وإنجلترا والبرتغال وويلز.

وعلى صعيد مراكز اللعب ضمت القائمة 4 حراس، و4 مدافعين، و6 لاعبي وسط، و16 لاعبًا مهاجمين وأجنحة.

ممثلًا لأفريقيا

لم تستطع أفريقيا تقديم أكثر من ممثلَين في اللائحة وهما: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا ليفربول، وهو نفس العدد في السنة الماضية، حين تواجد الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

وكان العام 2010 الأفضل أفريقيًا بتواجد 3 لاعبين وهم: الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري بول بوغبا، والغاني أسمواه جيان.

ثالث عربي في اللائحة الأولية

كان العراقي يونس محمود أول عربي تواجد في اللائحة الأولية للجائزة العام 2007، وحل في المركز 29، ثم جاء الجزائري رياض محرز العام 2016 ليكون ثاني عربي في لائحة المرشحين وحل في المركز السابع.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح ثالث لاعب يتواجد في لائحة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ويأمل العرب أن يتجاوز النجم الجزائري رياض محرز في ترتيب ويحقق أفضل من المركز السابع.