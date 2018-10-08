كريم بنزيما وأغويرو في القائمة.. فرانس فوتبول تبدأ الإعلان عن المرشحين لجائزة “الكرة الذهبية”

بدأت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، يوم الاثنين، الإعلان عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة “الكرة الذهبية” التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وجاء أول 5 مرشحين أعلنت عنهم المجلة، هم: أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، وسيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي، وكافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما، وغاريث بيل، لاعبا ريال مدريد الإسباني.

وذكرت المجلة الفرنسية عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم الكشف عن 30 مرشحًا للحصول على جائزة “الكرة الذهبية” التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، و15 مرشحًا لجائزة أفضل لاعبة، و10 مرشحين لجائزة “كوبا” التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم على مدار اليوم.

وتقرر إطلاق اسم “جائزة كوبا” على جائزة أفضل لاعب شاب التي ستمنحها “فرانس فوتبول” نسبة إلى ريمون كوبا، والذي أصبح أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية عام 1958، وتوفي العام الماضي.

وحددت المجلة الفرنسية الثالث من ديسمبر المقبل للكشف عن هوية الفائز بجائزة “الكرة الذهبية” التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، بجانب جائزتي أفضل لاعبة و”كوبا”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، توج بجائزة “الكرة الذهبية” من مجلة “فرانس فوتبول” العام الماضي.