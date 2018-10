كريم بنزيما وأغويرو في القائمة.. فرانس فوتبول تبدأ الإعلان عن المرشحين لجائزة “الكرة الذهبية”

بدأت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، يوم الاثنين، الإعلان عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة “الكرة الذهبية” التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وجاء أول 5 مرشحين أعلنت عنهم المجلة، هم: أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، وسيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي، وكافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما، وغاريث بيل، لاعبا ريال مدريد الإسباني.

These are the first nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!

????????Sergio Agüero ▶ @aguerosergiokun

????????Alisson Becker ▶ @Alissonbecker

????????????????????????????Gareth Bale ▶ @GarethBale11

????????Karim Benzema ▶ @Benzema

????????Edinson Cavani ▶ @ECavaniOfficial

5/30 #ballondor pic.twitter.com/7I0PF7l8ij

— #ballondor (@francefootball) October 8, 2018