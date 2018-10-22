غابرييلي غرافينا رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيطالي

انتخب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا رئيسًا جديدًا له، اليوم الإثنين، ليحل بدلًا من كارلو تافيكيو الذي استقال العام الماضي، بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم.

وأفاد الاتحاد، في بيان، بأن غرافينا (65 عامًا)، رئيس رابطة أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا سابقًا، كان المرشح الوحيد وحصل على 97.2% من أصوات الجمعية العمومية للاتحاد في روما.

وكانت محاولة سابقة لانتخاب رئيس جديد للاتحاد، في يناير الماضي، قد فشلت بعد 4 جولات من التصويت، عندما لم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة، ومن بينهم غرافينا، من الحصول على نسبة تتجاوز 50% من الأصوات.

ومنذ ذلك الوقت ظل الاتحاد تحت قيادة رئيس مؤقت.

وقال غرافينا أمام الجمعية العمومية: “أشعر بسعادة غامرة لانتخابي بنسبة 97.2 % من الأصوات، لكنها مسؤولية كبيرة أيضًا. هذا يعني أن كرة القدم الإيطالية باتت تدرك أهمية التغيير”.

“الجماهير وجميع عناصر اللعبة يتوقعون إجابات شافية. سيكون الأمر أشبه بسباق ضد الزمن”.