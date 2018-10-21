إيكاردي يقود إنتر ميلان لفوز درامي على ميلان في قمة الدوري الإيطالي (فيديو)

قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه إنتر ميلان لفوز درامي على منافسه ميلان، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وفشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك، كما تصدى الحارسان سمير هاندانوفيش، وجيانلويجي دوناروما لكرات أخرى، إلى أن سجل إيكاري الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 92.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ميلان عند 12 في المركز الثاني عشر.

وهذا الفوز الرابع لإنتر ميلان في ديري الغضب، مقابل فوزين لميلان و4 تعادلات.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، في حين يلعب ميلان مع ريال بيتيس في الدوري الأوروبي يوم الخميس.