مباراة إنتر ميلان وميلان.. غونزالو هيغواين على موعد مع رقم تاريخي

يلاقي ميلان منافسه إنتر ميلان، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

ويمنّي المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين لاعب ميلان النفس، بتسجيل رقم مميز في ديربي الغضب.

وحال نجح هيغواين في تسجيل هدف أمام إنتر ميلان؛ فإنه سيصبح أول لاعب أرجنتيني في التاريخ يسجل لميلان على إنتر ميلان في مبارياتهما في الدوري الإيطالي.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا” فإنه خلال 168 مباراة بين إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي، لم ينجح أي لاعب أرجنتيني في التسجيل لميلان.

ويملك إنتر ميلان 16 نقطة من 8 مباريات، مقابل 12 نقطة من 7 مباريات لميلان في المركز الحادي عشر.

وفي 168 مباراة بين ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان 62 مباراة، مسجلًا 232 هدفًا، مقابل 51 فوزًا لميلان، وسجل لاعبوه 217 هدفًا.

يشار إلى أن هيغواين سجل 6 أهداف في 11 مباراة عندما كان لاعبًا لنابولي ويوفنتوس.