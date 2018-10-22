تشيلسي يراقب هدف نادي برشلونة وماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان

يبحث نادي تشيلسي عن مهاجم قوي لتعزيز تشكيلة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري في سبيل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2018/2019.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تشيلسي يدرس التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، كما يراقب البولندي كريستوف بياتيك لاعب جنوة الإيطالي.

ويأتي بحث إدارة تشيلسي عن مهاجم قوي على أمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما تراجع مستوى الإسباني ألفارو موراتا، الذي انضم للفريق صيف العام 2017.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن إيكاردي هو الهدف الأول لإدارة تشيلسي، لكن التعاقد معه قد يكون مكلفًا للغاية، إذ قد يضطر تشيلسي لدفع مبلغ 97 مليون جنيه إسترليني لضمه.

وأضافت الصحيفة أن التعاقد مع بياتيك قد يكون أكثر واقعية، خاصة أن الصفقة ستكون في يناير.

وسجل بياتيك 13 هدفًا في 9 مباريات الموسم الحالي في بطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع جنوة، ويتصدر ترتيب الكالشيو بـ 9 أهداف، وينتهي عقده مع جنوة العام 2022.

ويبلغ بياتيك من العمر 23 عامًا، ويتردد أن برشلونة يدرس التعاقد معه لتعويض رحيل لويس سواريز الذي يتقدم في العمر، في حين يبلغ إيكاردي 25 عامًا، وينتهي عقده مع إنتر ميلان العام 2021.