هل يبرم ريال مدريد وإنتر ميلان صفقة تبادلية تشمل مودريتش وإيكاردي؟

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لم تنتهِ، بنهاية سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وتردد أن إنتر ميلان كان مصممًا على ضم مودريتش إلى صفوفه الصيف الماضي، لكن ريال مدريد رفض التفريط في اللاعب، خاصة أنه باع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ووفقًا لموقع “كالشيو ميركاتو” فإن العلاقة بين مودريتش (33 عامًا)، ومدربه جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد غير مستقرة ولم تنتعش بعد، إضافة إلى أن نتائج الفريق الملكي لا تساعد المدير الفني على اكتساب ثقة لاعبه.

وأضاف الموقع أن صفقة انتقال مودريتش إلى إنتر ميلان، يمكن أن تُفتح من جديد، إذ إن اللاعب الكرواتي لم يوقّع حتى الاَن على عقد تجديد مع ريال مدريد.

وأشار “كالشيو ميركاتو” إلى أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، قد يلعب دورًا في انضمام مودريتش إلى إنتر.

لكن الموقع أشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ليس لديه أي نية لبيع مودريتش، إلا أن إرادة مودريتش قد تلعب دورًا أساسيًا في الرحيل عن الملكي”.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد صيف العام 2012، وينتهي عقده مع الفريق الملكي العام 2020، علمًا أنه يحصل على 6.67 مليون يورو من ريال مدريد، وذكرت تقارير إسبانية أن إنتر ميلان على استعداد لدفع 10 ملايين يورو سنويًا لمودريتش، الذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2018.

كما نال مودريتش جائزتي أفضل لاعب في أوروبا 2018، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم للعام 2018 (The Best).

في حين انضم إيكاردي (25 عامًا) إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل مع النيراتزوري 112 هدفًا وصنع 25 في 190 مباراة، وينتهي عقده مع الفريق العام 2021.