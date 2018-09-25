هل قصد كريستيانو رونالدو السخرية من فوز مودريتش بجائزة The best بهذه الصورة؟

سخر كريستيانو رونالدو من فوز زميله السابق لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطريقة فريدة من نوعها وعبر متحفه الشخصي.

وحصل قائد كرواتيا على الجائزة لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وقيادة منتخب بلاده لنهائي كأس العالم في روسيا.

وهذه أول مرة منذ البرازيلي كاكا في 2007 التي يفوز فيها لاعب بخلاف رونالدو وليونيل ميسي بجائزة الأفضل. ولم يحضر اللاعبان الحفل الذي أقيم في لندن، يوم الإثنين.

وحصل البرتغالي رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجاري على المركز الثاني في ترتيب الجائزة هذا العام بينما جاء الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز الثالث.

لكن عبر رونالدو عن غضبه من عدم فوزه بالجائزة بشكل غاضب عبر رسالة بثها الحسابات الرسمية لمتحفه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال “لا يمكن سرقة هذه الجوائز، فهناك إنذار”.

وشعرت جماهير البرتغال على وجه الخصوص أن رونالدو (33 عاما) كان يستحق الفوز بالجائزة بعدما قاد ريال مدريد للقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

في الوقت الذي عبر خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، عن غضبه الشديد من عدم فوز رونالدو باللقب، مكتفيا بالوجود في التشكيلة المثالية للعام. وقال مينديز معلقا على الجائزة :”الأمر ببساطة سخيف”.

وتوج مودريتش على حساب رونالدو وصلاح الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وتكرر الموقف في جائزة الفيفا ومن المتوقع أن يتكرر للمرة الثالثة في جائزة الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية مطلع العام المقبل.