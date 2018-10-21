مباراة برشلونة وإنتر ميلان.. هل يغيب رادغا ناينغولان بعد إصابته في ديربي الغضب؟

تلقى إنتر ميلان ضربة قوية بخروج نجمه البلجيكي رادغا ناينغولان مصابًا في ديربي الغضب أمام ميلان والذي فاز خلاله الفريق 1/0 من توقيع نجمه وقائده الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وخرج لاعب الوسط البلجيكي مصابًا في الدقيقة 30، وعوّضه الإسباني المخضرم بورخا فاليرو، وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن اللاعب البلجيكي أصيب في كاحله الأيسر وحاول العودة للملعب لكنه لم يستطع رغم محاولات أطباء أنتر ميلان.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن ناينغولان مرشح للغياب عن قمة الكامب نو المقررة يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا حيث يتقاسم الفريقان صدارة المجموعة بفوزين.

ويعتبر ناينغولان من العناصر الأساسية في وسط تشكيلة إنتر ميلان ويعتمد عليه المدرب لوشيانو سباليتي بشكل كبير خلف المدافعين وأحيانًا يتقدم لمساندة الهجوم.