لاتسيو يهزم بارما ويصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو فوزًا بنتيجة 2/0، على منافسه بارما، اليوم الأحد، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن شيرو إيموبيلي افتتح التسجيل للاتسيو من ضربة جزاء في الدقيقة 81، وضاعف خواكين كوريا النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 18 نقطة في المركز الثالث، (مؤقتًا)، بانتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان مع ميلان، وسامبدوريا مع لاتسيو.

في حين تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز العاشر (مؤقتًا).

ولحساب الجولة عينها، تغلب أتلانتا 5/1 على كييفو فيرونا، وسجل جوسيب إيليشيش 3 أهداف، في حين سجل مارتن دي رون وروبن جوسينس الهدفين الآخرين.

وجاء الهدف الوحيد لكييفو عبر فالتر بيرسا من ضربة جزاء.

ورفع الفوز رصيد أتلانتا إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

كما تعادل فروسينوني 3/3 مع إمبولي، وبولونيا 2/2 مع تورينو.