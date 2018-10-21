موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يصطدم إنتر ميلان بنظيره ميلان فى مباراة ديربي الغضب الشهيرة، مساء اليوم الأحد، على ملعب “سان سيرو” في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة ليعيد نفسه للمراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ يدخل المباراة في المركز العاشر برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات فقط، علمًا بأن له مباراة مؤجلة أمام جنوى من الجولة الأولى.

ورغم البداية المتعثرة للروسونيري هذا الموسم، إلا أن ميلان حقق انتصارين كبيرين على ساسولو وفيرونا 4-1 و3-1 على التوالي أخيرًا، وسيدخل اللقاء بطموح تحقيق ثلاث النقاط.

فى المقابل، يدخل إنتر ميلان المباراة محتلًا المركز الثالث برصيد 16 نقطة، سيدخل هذه القمَّة متمنيًا خطف نقاطها، من أجل المنافسة الشرسة مع يوفنتوس ونابولي، على الصدارة.

وشهدت آخر 4 مباريات للإنتر استفاقة كبيرة لكتيبة المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي، بتحقيق 4 انتصارات متتالية.

الموعد والقناة الناقلة

وتقام مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية وتنقلها قناة beIN SPORTS HD 4، ويعلق عليها الثنائي رؤوف خليف وخليل البلوشي.