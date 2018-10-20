قطار انتصارات يوفينتوس يتعطل أمام جنوى في الدوري الإيطالي (فيديو)

تعادل فريق يوفينتوس اليوم السبت، مع ضيفه جنوى، بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 25 نقطة، لتتوقف انتصاراته المتتالية التي حققها منذ انطلاق المسابقة، بينما ارتفع رصيد جنوى إلى 13 نقطة في المركز العاشر.
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/Uo3ZjzbCaD
— S8R (@mu7iAD) October 20, 2018
أنهى فريق “السيدة العجوز” الشوط الأول لصالحه، متقدمًا بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي الوقت الذي بحث فيه يوفينتوس عن تسجيل هدف ثانٍ، تمكن جنوى من إدراك التعادل عبر دانييل بيسا في الدقيقة 67.
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/dSlWnWWWhy
— S8R (@mu7iAD) October 20, 2018
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.