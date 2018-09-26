يوفينتوس يواصل التغريد على قمة الدوري الإيطالي بثنائي في بولونيا (فيديو)

واصل فريق يوفنتوس سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

أنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد، أحرزهما الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بلاز ماتويدي في الدقيقتين 12 و16.

وفشلت جميع محاولات بولونيا في تقليص النتيجة خلال شوط المباراة الثاني، حيث توالت الفرص المهدرة من الجانبين، لتنتهي المواجهة بفوز “السيدة العجوز” بالثلاث نقاط.

بذلك، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 بولونيا | هدف اول يوفنتوس عن طريق ديبالا هدف جميل ????????HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/1lBcz7rVbh — انا موت (@OOQQ8808) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الايطالي | يوفنتوس 2 × 0 بولونيا | هدف الثاني يوفنتوس ديبالا لـ رونالدو لـ ماتودي ????????HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/pV7TJQnQdi — انا موت (@OOQQ8808) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نابولي على ضيفه بارما بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

أحرز ثلاثية نابولي، لورنزو إنسيني والبولندي اركاديوز ميليك و سيموني فيردي في الدقائق 4 و47 و85.

حقق فريق روما، الأربعاء، انتصاره الأول على ملعبه ووسط جمهوره في الموسم الحالي وتخطى ضيفه فروسينوني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 8 نقاط في المركز العاشر، ليستعيد ذاكرة انتصارته بعد غياب خمس جولات، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز جنوة على كييفو فيرونا بثنائية نظيفة، ولاتسيو على أودينيزي بهدفين لهدف، بينما تعادل أتلانتا مع تورينو سلبيًا، وبالنتيجة ذاتها، تعادل كالياري مع سامبدوريا.