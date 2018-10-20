سبال يذيق روما مرارة الهزيمة الثالثة في الدوري الإيطالي

أذاق فريق سبال، اليوم السبت، مضيفه روما مرارة الهزيمة الثالثة في الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

وخسر روما من ضيفه سبال بهدفين دون رد في الجولة التاسعة للدوري المحلي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد روما عند 14 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد سبال إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 24 نقطة.

أنهى سبال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله أندريا بيتانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الوقت الذي بحث فيه روما عن التعادل، أضاف كيفين بونيفازي الهدف الثاني في الدقيقة 56، ليخرج الضيوف فائزين بالنقاط الثلاث.