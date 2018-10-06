روما يهزم إمبولي ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي

تغلب روما على مضيفه إمبولي، يوم السبت، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي؛ ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.

أحرز هدفي روما الفرنسي ستيفين نزونزي والبوسني إدين دجيكو في الدقيقتين 36 و85 من زمن المباراة.

وأهدر إمبولي ضربة جزاء عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتقى روما للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 14 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويتصدر المسابقة فريق يوفينتوس برصيد 24 نقطة.