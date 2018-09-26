ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس ونابولي وروما (صورة)

واصل فريق يوفنتوس، سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم وفاز على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نابولي على ضيفه بارما بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق فريق روما، انتصاره الأول على ملعبه ووسط جمهوره في الموسم الحالي وتخطى ضيفه فروسينوني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 8 نقاط في المركز العاشر، ليستعيد ذاكرة انتصاراته بعد غياب خمس جولات، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز جنوة على كييفو فيرونا بثنائية نظيفة، ولاتسيو على أودينيزي بهدفين لهدف، بينما تعادل أتلانتا مع تورينو سلبيًا، وبالنتيجة ذاتها، تعادل كالياري مع سامبدوريا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: