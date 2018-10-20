كريستيانو رونالدو “ملك السوشيال ميديا” رغم قضية الاغتصاب (إنفوغرافيك)

يعاني كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ربما من أكبر أزمة في مسيرته؛ بعد اتهام الأمريكية كاثرين مايورغا له باغتصابها في 2009 في لاس فيغاس، لكن ذلك لم يؤثر على تصدره الرياضيين كافة، في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسم رونالدو، البالغ من العمر 33 عامًا، تفوقه على ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي، إذ إن الفارق بينهما شاسع في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا يوجد رياضي على كوكب الأرض يمكن مقارنته برونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في عدد المتابعين على “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، حيث يملك 340 مليون متابع، مقابل 205 لنيمار و189 مليونًا لميسي.

ويتفوق كذلك على نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، ليبرون جيمس (106 ملايين) وستيفان كوري (43 مليونًا) والأيرلندي UFC كونور مكغريغور (42 مليونًا)، والمصنف الأول عالميًا في التنس رفائيل نادال (37 مليونًا).

كما يتفوق قائد البرتغال على مشاهير غير رياضيين، مثل المطرب جاستين بيبر والبابا فرانسيس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح الزعيم المتوج لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتل رونالدو المركز الثالث في جني الأموال من تعليقاته على حساباته الرسمية خلف كايلي جينر وسيلينا غوميز.