نجل كريستيانو رونالدو لا يعبأ بمشاكل والده ويسجل هدفًا رائعًا (فيديو)

يواصل كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي التألق بقميص السيدة العجوز رغم معاناة والده لإثبات كذب ادعاءات الأمريكية كاثرين مايورغا باغتصابه لها في لاس فيغاس العام 2009.

وانضم كريستيانو الابن إلى أكاديمية الناشئين في يوفنتوس تحت 9 أعوام وتألق اليوم الأحد وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسجل هدفًا جميلًا ليسير على خطى والده الهداف التاريخي لريال مدريد.

وانتقل رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا الصيف الماضي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة تكلفت نحو 117 مليون يورو.

ونفى أفضل لاعب في العالم 5 مرات مزاعم الاغتصاب الموجهة ضده، مؤكدًا أنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة.

وسجل رونالدو 4 أهداف وصنع 5 في 9 مباريات مع يوفنتوس الموسم الحالي.