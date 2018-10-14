غوارديولا: هذا رأيي في ميسي وكريستيانو رونالدو

تحدث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تجربته خلال لقاء نظم في تورينو، رفقة المدربين الإيطاليين ماوريسيو ساري وكارلو أنشيلوتي.

واعتبر المدرب الإيطالي نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي، ظاهرتين وليسا من البشر وقال: “ميسي شخص جيد ومقاتل يحب الفوز بإمكانه أن يغير أي لقاء لو ساعده الفريق، هو ورونالدو سجلوا 50 هدفًا كل موسم ما بين 2010 و2015 وهذا ليس بشريًا ولذلك برشلونة وريال مدريد سيطرا على أوروبا بفضل هذين الظاهرتين.”

وأكد المدرب الإسباني أنه لم يخلق ” التيكي تاكا ” وأنه استفاد حين درب برشلونة من وجود 7 أو 8 لاعبين صعدوا معًا، من مدرسة الفريق وأكد أن الأمر لا يحدث كثيرًا في الحياة وفي كرة القدم.

وقال غوارديولا حول ما تعلمه من الراحل يوهان كرويف: “كرويف كان أهم من قابلته كان كمن تذهب للمدرسة كل يوم تتعلم أشياء جديدة، إن فزنا يشرح لنا لماذا فزنا، ساكي كان الشخص الذي غير كرة القدم ومن جاء من بعده كان يعرف أنه في الطريق الصحيح لذلك جعلنا كرويف نحب اللعب.”

وتحدث غوارديولا عن حظوظ فريقه مانشستر سيتي في دوري الأبطال وقال: “إن كنا مرشحين فذلك لأننا فريق جيد، هل بإمكان الفريق أن يصل لأفضل من نصف النهائي في الحقيقة لا أعرف، المرشحين هم من يملكون الخبرة في هذه المنافسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لكونه تعاقد مع كريستيانو رونالدو وأتلتيكو مدريد لكونه لعب النهائي مرتين في السنوات الأخيرة.”

واعتبر غوارديولا أن من يلعب أفضل ليس بالضرورة يفوز وقال: “ليس هكذا تلعب كرة القدم وهذا ما يزيد من جماليتها، هذه الرياضة مميزة يجب أن تدخل الكرة للمرمى لتفوز.”

وعن العودة للعمل في الدوري الإيطالي قال غوارديولا: “العودة للكالتشيو؟ لم لا، خلال السنوات القليلة الماضية، لم أكن أعتقد أنه يمكنني تدريب برشلونة، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، وتعلم اللغة الألمانية”.

وسبق لغوارديولا أن لعب لناديي بريشيا وروما الإيطاليين.