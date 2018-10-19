مباراة يوفنتوس وجنوى.. أليغري يشيد باحترافية كريستيانو رونالدو ويرفض التعليق على “الاغتصاب”

قال ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، إن التعاقد مع كريستيانو رونالدو الصيف الماضي، منح فريقه قدرًا أكبر من الاحترافية.

وأشاد أليغري باحترافية رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد المنضم للنادي، في يوليو/تموز الماضي، مقابل نحو مئة مليون يورو، لكنه في الوقت ذاته رفض الخوض في مزاعم اتهامات فتاة أمريكية لقائد البرتغال باغتصابها في لاس فيغاس في 2009.

وتعرض رونالدو، البالغ عمره 33 عامًا، لاتهامات بالاغتصاب من الأمريكية كاثرين مايورغا التي تزعم اغتصاب رونالدو لها في غرفته في فندق بلاس فيغاس عام 2009، حينما كان يقضي إجازة بعد توقيعه للانتقال لريال مدريد من مانشستر يونايتد.

وأصدر يوفنتوس بيانًا يساند فيه لاعبه الجديد فور ظهور مزاعم الاغتصاب في حينها، لكن ذلك لم يؤثر على اللاعب ذاته مثلما أكد أليغري.

وأضاف أليغري في مؤتمر صحفي نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية بعضًا من وقائعه: “كريستيانو هادئ للغاية ويعمل بشكل جيد، بعيدًا عن مشاكله الشخصية التي لا أستطيع الحديث عنها. رونالدو متواضع للغاية وتأقلم بشكل جيد مع نظام الفريق، وساهم في جلب إحساس كبير بالمسؤولية للفريق”.

وتابع المدير الفني ليوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في السنوات القليلة الماضية، في الإشادة برونالدو، قائلًا: “إنه يسجل الأهداف، وهذا يعرفه جيدًا أكثر من غيره، كما أنه يصنعها”.

وفاز يوفنتوس بجميع مبارياته في الدوري هذا الموسم، وسيلتقي مع جنوى، غدًا السبت، قبل أن يلعب على أرض مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.