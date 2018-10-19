مدرب المنتخب الإيراني: يجب علينا اقتراض أحذية من ميسي وكريستيانو رونالدو

قال مدرب المنتخب الإيراني، كارلوس كيروش، يوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية أثرت على جميع القطاعات بما فيها قطاع الرياضة، مشيرًا إلى أن استمرار العقوبات يدفعنا إلى اقتراض الأحذية للمنتخب الإيراني من لاعبي كرة القدم الدوليين، مثل:الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح كيروش في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في معرض إشارته إلى الأزمة المالية التي يواجهها المنتخب الإيراني:”يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يجد طريقة حلول للعقوبات المالية والنقدية التي تواجهها إيران”.

وشدد على ضرورة أن يكون للاتحاد الدولي الفيفا دور مهم في إنهاء العقوبات السياسية ويبعدها عن كرة القدم، لافتًا إلى أن العقوبات السابقة التي كانت على مدى السبع سنوات ونصف السنة الماضية كان تأثيرها “صعبًا للغاية”، مضيفًا:”أنا كرجل رياضي لا أعتقد أن السياسة موضوع مثير للاهتمام”.

وتابع المدرب الإيراني في سؤاله عن تأثير العقوبات ضد إيران:” تؤثر على جميع القطاعات حتى الرياضية”، معتبرًا أنه “لا يهتم لرواتبه في تعاقده مع إيران بقدر ما يهتم بكرة القدم الإيرانية والرياضة بشكل عام، وآمل أن يساعد “الفيفا” في منع كرة القدم من الدخول إلى السياسة”.

وتولَّى كيروش، البالغ من العمر 65 عامًا، تدريب المنتخب الإيراني منذ 2011 ومن المقرر أن ينتهي عقده رسميًا في نهاية 2018 ويحظى بشعبية كبيرة لدى المشجعين الايرانيين.

لكن الاتحاد الإيراني أعلن في 23 من سبتمبر الماضي، أن الاتحاد مدَّد التعاقد مع كيروش لحين انتهاء بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وفي مطلع أيار/مايو، أسفرت قرعة كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات في الفترة بين 5 يناير -1 فبراير 2019، عن وضع المنتخب الإيراني في المجموعة الرابعة مع العراق، وفيتنام، واليمن.