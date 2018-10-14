نابولي يطلب مبلغًا ضخمًا لمن يريد ضم مدافعه

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي نابولي، حددت مبلغًا ضخمًا، لمن يريد التعاقد مع مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويتردد أن أندية أوروبية عملاقة، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد، تسعى للتعاقد مع كاليدو كوليبالي، الذي يعد من أفضل المدافعين حاليًا.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن نابولي حدد مبلغ 100 مليون يورو، كحد أدنى لمن يريد ضم كاليدو كوليبالي.

وانضم كوليبالي، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى نابولي صيف العام 2014، قادمًا من جينك البلجيكي، مقابل نحو 7 ملايين يورو، لكنه أصبح أحد أفضل المدافعين في العالم.

ووقع كوليبالي عقدًا جديدًا مع نابولي ينتهي العام 2023، وأزال النادي الإيطالي، الشرط الجزائي في عقد اللاعب؛ كي يستطيع الاستفادة بأكبر مبلغ مالي من بيعه، مستقبلًا.

وأوضحت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا بقيمة 90 مليون يورو لضم كوليبالي.

وشارك كوليبالي في جميع مباريات نابولي الموسم الحالي (10 مباريات)، بواقع 900 دقيقة، علمًا أنه شارك مع الفريق في 174 مباراة منذ انضمامه للفريق وسجل 8 أهداف وصنع 5.