نادي برشلونة يفتح خزائنه لمدافع نابولي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة أرسلت كشافين؛ لمراقبة عدد من اللاعبين، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن كشافي برشلونة تواجدوا في إيطاليا؛ لمراقبة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي يلعب مع نابولي، في المباراة القوية التي جمعت النادي الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن أريدو بريدا، الذي يعرف إيطاليا جيدًا، ويعمل حاليًا في برشلونة، تواجد في مدرجات ملعب سان باولو؛ لمراقبة كوليبالي، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المالي هو العائق الوحيد الذي يقف أمام برشلونة، لضم كوليبالي، إذ إن نابولي لن يبدأ المفاوضات بأقل من 65 مليون يورو.

وكان تشيلسي أحد أبرز الأندية التي سعت إلى ضم كوليبالي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، لكنه لم ينجح.

وانضم كوليبالي إلى نابولي العام 2014، قادمًا من جينك البلجيكي، ويمتد عقده مع الفريق حتى العام 2023.

وشارك كوليبالي مع نابولي في 173مباراة، بينها 130 في الدوري الإيطالي، وسجل 8 أهداف في جميع المسابقات، جميعها كانت في بطولة الدوري الإيطالي.

يشار إلى أن كوليبالي لعب 125 مباراة تحت قيادة ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، عندما كان مدربًا لنابولي.