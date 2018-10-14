موعد مباراة إيطاليا وبولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يصطدم منتخب إيطاليا بنظيره البولندي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة، من المستوى الأول، بدوري الأمم الأوروبية على ملعب “سلاسكي الدولي”.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث والأخير بالمجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية بنقطة واحدة حققها بالتعادل مع بولندا في الجولة الثانية، ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين على بولندا وإيطاليا.

وكان منتخب إيطاليا بقيادة روبرتو مانشيني عانى أمام بولندا في الجولة الماضية إذ تأخَّر بهدف بيوتر زيلينسكى في الدقيقة الـ 40 وفي الشوط الثاني نجح جورجينيو في تسجيل هدف التعادل لمنتخب الأزوري بالدقيقة الـ 78 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وخاض منتخب إيطاليا تجربة ودّيَّة الأربعاء الماضي ضد أوكرانيا انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، بينما خاض منتخب بولندا مباراة الخميس الماضي ضد البرتغال بدوري الأمم وخسرها على ملعبه بنتيجة 3/2.

الموعد والقناة الناقلة

تقام مباراة بولندا وإيطاليا الساعة الـ 20:45 بتوقيت القاهرة، الـ 18:45 بتوقيت غرينتش، الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة بي إن سبورت HD 2، ويعلق عليها رؤوف خليف.