يواكيم لوف يتحدث عن مستقبله إثر خسارة ألمانيا أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية

رفض يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، الدخول في الجدل القائم بشأن مستقبله بعد تراجع أداء ونتائج المنتخب الألماني، مؤكدا أنه سيركز على تهيئة لاعبيه للمواجهة المقبلة أمام أبطال العالم منتخب فرنسا، الثلاثاء المقبل.

وخسر المنتخب الألماني 3-0 أمام المنتخب الهولندي في إطار دوري الأمم الأوروبية، مساء يوم السبت، وقال لوف متحدثا عن الخسارة: “سددنا كثيرا على مرمى المنافسين في اللقاءات الأخيرة لكن الواقع أننا لا ندخل الكرة للمرمى، الخسارة 1-0 كانت مقبولة لكن تلقي هدفين في الدقائق الأخيرة نتيجة سيئة”.

وأضاف لوف: “نعم أعرف أن هناك نقاشا ويجب أن نشتغل في ظله، في اليومين المقبلين سأهيئ الفريق لمواجهة فرنسا، لكني لن أدخل النقاش العام حول مستقبلي، أتفهم هذا النقاش وهو شيء عادي”.

ومنذ الخروج من الدور الأول في كأس العالم روسيا 2018 يدور نقاش كبير في وسائل الإعلام الألمانية حول مستقبل لوف، حيث طالبه البعض بالرحيل ومنح الفرصة لمدرب جديد.