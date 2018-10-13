مهدي بنعطية يكشف سبب قلة مشاركاته مع يوفنتوس

كشف اللاعب المغربي مهدي بنعطية، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، سبب قلة مشاركاته مع البيانكونيري في الموسم الحالي 2018/2019، تحت قيادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

ونقلت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” عن بنعطية قوله: “أنا في حالة جيدة من الناحية البدنية، ألعب أقل قليلًا من العام الماضي، لكنني أحاول دائمًا أن أجعل نفسي مستعدًا وأقدم أفضل ما لدي”.

وأضاف “نحن نعمل بشكل جيد، حتى لو كنا قلة، لأننا نريد الاستمرار في الفوز”.

وواصل بنعطية البالغ من العمر 31عامًا “ما تم إنجازه حتى الاَن جيد جدًا ونحن سعداء بذلك، لكننا لم نحقق أي شيء بعد وعلينا أن نبقى جاهزين”.

“قريبًا، سنقول ما إذا كان الفريق هو الأقوى، لكن الاَن، نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو، الذي كتب تاريخ كرة القدم، وهذا يساعدنا كثيرًا”.

وختم بنعطية “الجميع يريد دائمًا أن يلعب، واَسفون لأننا خارج بعض المباريات، لكن هنا في يوفنتوس، لدينا فريقان من المستوى نفسه. عليك أن تتدرب بقوة وترد عندما يكون الفريق بحاجة إليك”.

وشارك بنعطية في 3 مباريات فقط الموسم الحالي مع يوفنتوس، مباراتان في الدوري الإيطالي ومباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 270 دقيقة.

يشار إلى أن يوفنتوس حقق الفوز في جميع مبارياته الموسم الحالي (8 في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.