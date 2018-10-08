يوفنتوس يستأنف قرار إغلاق مدرج في ملعبه بسبب هتافات عنصرية

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي استئناف قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بمعاقبته بإغلاق مدرج في ملعبه، وغرامة مالية بسبب هتافات عنصرية لمشجعيه أثناء مباراة الفريق أمام نابولي في الدوري الإيطالي.

وقال لويجي شيابيرو محامي الفريق: “لا أعتقد أن الفريق يجب أن يعاقب من أجل هتافات عنصرية لا أحد يرغب في سماعها، حان الوقت لتطبيق عقوبات فردية في حال كانت التقنية تسمح بمعرفة الأشخاص المسؤولين كما هو الحال في ملعب أليانز ستاديوم”.

وكان من المفروض أن تطبق عقوبة إغلاق مدرج الملعب خلال مباراة يوفنتوس وجنوة المقررة يوم 20 أكتوبر الحالي لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

واشتكى يوفنتوس من عدم معاملة الفريق بشكل متساوٍ مع بقية فرق الدوري الإيطالي فيما يخص الهتافات العنصرية وقال محامي الفريق: “هناك فرق في المعاملة بين يوفنتوس وبقية الفرق الإيطالية”.

وتضرب العنصرية الملاعب الإيطالية بقوة واشتكى عدة لاعبين من عدم محاربتها بشكل فعّال من طرف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والسلطات الإيطالية.