دير شبيغل: متأكدون من صحة أدلة إدانة كريستيانو رونالدو بشأن واقعة الاغتصاب

ردت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، على بيتر كريستيانسن، محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، حول صحة أدلة الاتهام في قضية الاغتصاب.

وقال كريستيانسن محامي رونالدو في بيان أمس الأربعاء، إن الوثائق التي ظهرت وتدين رونالدو، هي من اختراعات وسائل الإعلام، وإن ما حدث بين رونالدو ومايورغا كان بالتراضي وليس اغتصابًا، وأوضح أن ادعاء مايورغا باغتصاب رونالدو لها “ملفق بالكامل”.

لكن مجلة “دير شبيغل” أوضحت اليوم الخميس أنها تمتلك المئات من الوثائق التي تم التحقق منها، مؤكدة أنه ليس لديها أي شك في صحة هذه الأدلة، بعد فحصها وتقديمها للجهات القانونية.

وتتهم سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا (34 عامًا)، رونالدو باغتصابها في حادثة تعود إلى يونيو 2009، في لاس فيغاس، وقررت الشرطة الأمريكية إعادة التحقيقات في الواقعة.

ونشرت “دير شبيغل” وثائق تزعم أنها من مراسلات تمت بين رونالدو ومايورغا، تثبت تورط النجم البرتغالي في قضية الاغتصاب.

ونفى رونالدو هذه التهمة في البداية، وقال إن مايورغا تستخدم اسمه للبحث عن الشهرة، كما أصدر ريال مدريد اليوم بيانًا رسميًا نفى من خلاله أن يكون له أي علاقة بالموضوع، بعد تقارير أنه دفع مبلغًا من المال لمايورغا لرفع لائحة اتهام ضد رونالدو.