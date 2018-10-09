كريستيانو رونالدو “مطمئن” بعد اجتماع عاجل مع فريق محاميه (صور)

بدا كريستيانو رونالدو مرتاحًا ومطمئنًا خلال لقاء مع صديقته جورجينا رودريغيز في بلده البرتغال التي سافر إليها على عجل لاجتماع مهم مع فريق محاميه لمناقشة ادعاءات اغتصابه فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا في لاس فيغاس قبل تسع سنوات.

وظهر رونالدو وهو يبتسم في حانة “سكاي” في فندق تيفولي في لشبونة وإلى جواره صديقته الحسناء جورجينا رودريغيز تداعب شعره.

وتدعم عارضة أزياء غوتشي سابقًا إلى جوار صديقها ضد مزاعم اغتصابه لمايورغا في فندق في لاس فيغاس في يونيو/حزيران 2009.

وقالت صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية واسعة الانتشار إن طائرة رونالدو الخاصة هبطت في العاصمة لشبونة يوم الأحد.

وجاء ذلك عقب غياب رونالدو عن تشكيلة منتخب بلاده لمواجهة بولندا واسكتلندا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة إن أفضل لاعب في العالم خمس مرات زار لشبونة لمقابلة فريق محاميه لأنه “مصمم على إعداد دفاعه بشكل كامل” ضد مزاعم كاثرين مايورغا.

ونفى رونالدو بشدة هذه الاتهامات ، ووصفها بأنها “أخبار مزيفة” ووصف الاغتصاب بأنه “جريمة بغيضة”.

ويواجه رونالدو (33 عامًا) لاعب ريال مدريد السابق تحقيقًا جديدًا من قبل الشرطة الأمريكية بشأن مزاعم السيدة مايورغا التي تدعي أنها حصلت على 287 ألف جنيه استرليني في إطار تسوية مع رونالدو عام 2010 مقابل صمتها.

وكشف فريق المحاميين التابع لمايورغا عن قيامه بالتحقق من مزاعم ثلاث سيدات أخريات يزعمن تعرضهن للاغتصاب من رونالدو أيضًا فيما ساندت عائلة “الدون” الهداف التاريخي لريال مدريد في محنته الحالية التي قد تؤدي إلى حبسه مدى الحياة.

ونشرت كل من والدته دولوريس وشقيقة كاتيا صورًا لكريستيانو بوجهه وجسد “سوبر مان” في إشارة إلى تحمله كافة الصعاب التي تواجهه حاليًا.

من غير الواضح ما إذا كان اللاعب سيزور جزيرة ماديرا مسقط رأسه قبل العودة إلى إيطاليا أم لا وذلك في الوقت الذي أعلن فيه محام إسباني كبير أنه يجب على رونالدو الإقامة في البرتغال حتى لا يتم تسليمه للسلطات الأمريكية وحبسه هناك.