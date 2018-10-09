أزمة جديد لصديقة كريستيانو رونالدو بسبب زوجة غريزمان.. تعرّف إلى التفاصيل

أثارت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي انتقادات واسعة النطاق بسبب ردها المثير للجدل والقائم على أساس التمييز الجنسي على تعليق للفرنسي أنطوان غريزمان.

وكشف هداف الدوري الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني عن حمل زوجته إريكا تشوبرينا في صبي بينما سارعت جورجينا بإرسال تهنئتها.

لكن تعليق جورجينا كان مثيرًا للانتقادات نظرًا لأنه كان قائمًا على التمييز على أساس الجنس، حيث علقت تشوبرينا على حملها في ولد قائلة “لا توجد كلمات لتعريف هذا الحب. إنه ولد!”

وجاء رد صديقة رونالدو: “رجل صغير للسيطرة على محبي ميا (الابنة الكبرى لغريزمان) في المستقبل وإحداث النظام! أنا سعيدة حقًا”.

وجذب هذا التعليق انتقادات لاذعة واسعة النطاق لأنها قائمة على تمييز الرجل عن الأنثى على أساس جنسي، حيث علق أحد المتابعين “تعليقك ينم عن عنصرية جنسية ومن المؤسف أنه صادر عن امرأة. كيف يتابعك كل هؤلاء الناس على تويتر”.

وقال آخر “نحن في القرن 21 ولا يوجد أي رجل يمكن أن يتحكم أو يسيطر على أنثى”

وجورجينا البالغ عمرها 23 عامًا أكثر النساء في إسبانيا متابعة على انستغرام، حيث يتابعها 7.4 مليون شخص.