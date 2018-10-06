ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على أودينيزي (صورة)

حافظ يوفنتوس، على بدايته المثالية للموسم عقب 10 مباريات، عندما سجل رودريغو بنتانكور وكريستيانو رونالدو، ليمنحا الفريق الفوز 2-صفر على أودينيزي في الدوري الإيطالي اليوم السبت.

وجمع يوفنتوس، الساعي إلى لقبه الثامن على التوالي في الدوري، 24 نقطة من ثماني مباريات في دوري الدرجة الأولى، كما أنه انتصر في أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا.

وهدف بنتانكور لاعب وسط أوروغواي هو الأول له منذ انضمامه ليوفنتوس في بداية الموسم الماضي، بينما رفع رونالدو رصيده إلى أربعة أهداف منذ انتقاله قادمًا من ريال مدريد.

وسيطر يوفنتوس على الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 33، إثر هجمة مرتدة حيث مرر بنتانكور الكرة إلى جواو كانسيلو في الناحية اليمنى، قبل أن يرسل لاعب منتخب أوروغواي الكرة برأسه في الشباك، إثر تمريرة عرضية دقيقة من الظهير البرتغالي.

وبعدها بأربع دقائق، اقتنص ماريو مانزوكيتش كرة شاردة داخل منطقة الجزاء، وأرسلها إلى رونالدو الذي سدد بقوة في شباك سيموني سكوفيت حارس أودينيزي.

وحقق كالياري الذي يمتلك تسع نقاط أول انتصار له على أرضه هذا الموسم، عندما سجل جواو بيدرو وليوناردو بافوليتي بالرأس إثر تمريرتين عرضيتين من لوكاس كاسترو، ليمنح الفريق الفوز 2-صفر على بولونيا الذي يمتلك سبع نقاط في مباراة أقيمت بعد ظهر اليوم.