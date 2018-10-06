يوفنتوس يعبر أودينيزي ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل فريق يوفينتوس، اليوم السبت، التحليق على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتغلب على مضيفه أودينيزي بهدفين دون ردٍ، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي اليوفي، الأوروغوياني رودريغو بيتانكور والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 33 و37 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يبتعد يوفينتوس بقمة الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

أودينيزي 0 × 2 يوفنتوس| أهداف اللقاء pic.twitter.com/043QbcIU2y — grp_moo5a10 (@grp_moo5a1) October 6, 2018

وفي نفس الجولة، تغلب كالياري على ضيفه بولونيا بنفس النتيجة بهدفين دون ردٍ.

وأحرز هدفي كالياري، البرازيلي جواو بيديو غلفاو وليوناردو بافوليتي في الدقيقتين 22 و68 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتقى كالياري للمركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.