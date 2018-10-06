أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي.. بيتانكور وكريستيانو رونالدو يضعان “اليوفي” في المقدمة (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي.. بيتانكور وكريستيانو رونالدو يضعان “اليوفي” في المقدمة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل رودريغو بيتانكور الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك أودينيزي، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب “الفريولي”، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 37 سجل كريستيانو رونالدو الثاني لليوفي.

ويأمل البيانكونيري في تحقيق الفوز على منافسة، من أجل الابتعاد في صدارة السيري آ، حيث يتصدر اليوفي جدول ترتيب السيري آ برصيد 21 نقطة، فيما يحتل أودينيزي المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

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