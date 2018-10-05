ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس يدافع عن رونالدو بشأن واقعة اغتصاب فتاة أمريكية

أعلن المدرب ماسيمليانو آليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، دعمه للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن اتهمته فتاة أمريكية باغتصابها.

ونقل موقع يوفنتوس عن آليغري، قوله في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أودينيزي: “أعرف رونالدو عن قرب منذ 3 أشهر، وخلال 15 عامًا من مسيرته، أظهر أنه شخص محترف وعظيم سواء داخل أو خارج الملعب، إنه مستعد للعودة من جديد غدًا”.

وتتهم الفتاة الأمريكية رونالدو باغتصابها، في واقعة تعود إلى يوليو 2009.

في سياق متصل، نشرت صحيفة “صن” البريطانية مقطع فيديو لرونالدو، تقول إنه مع كاثرين مايورغا التي تدعي أن اللاعب البرتغالي اغتصبها في غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه في لاس فيغاس.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه “صن” بشكل حصري، رونالدو وهو يرقص مع مايورغا داخل ملهى ليلي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتزعم مايورغا البالغ عمرها حاليًا 34 عامًا، أن رونالدو اصطحبها إلى غرفته واعتدى عليها، رغم أن الهداف التاريخي لريال مدريد نفى ذلك بشكل قاطع، ووصف الأمر برمته بأنه “أخبار كاذبة”.

وقال رونالدو عبر حسابه في “تويتر”: “أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به”.

وأضاف، “حرصًا مني على تبرئة ساحتي أرفض تكهنات ساقتها وسائل إعلام نقلًا عن أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي، سأنتظر بنفس مطمئنة نتائج جميع التحقيقات”.

وأنهى رونالدو الأمر بتسوية مالية مع مايورغا في 2010، حصلت بموجبها على 287 ألف إسترليني، مقابل سكوتها وعدم فتح الموضوع مرة أخرى، لكنها كشفت عن الأمر برمته في مقابلة مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، التي هدد رونالدو برفع دعوى قضائية ضدها؛ بداعي ترويج الشائعات ضده.