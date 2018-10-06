برلسكوني يمنع لاعبي ناديه الجديد من إطلاق اللحى ووضع الوشوم

قرّر سيلفيو بيرلسكوني، مالك نادي ميلان السابق، ورئيس مونزا حاليًا، وضع بعض القيود على لاعبي فريقه، بعد أن اشترى النادي، خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” عن بيرلسكوني قوله: “سيكون فريقًا شابًا من اللاعبين الإيطاليين فقط”.

وأضاف بيرلسكوني “لن يكون هناك أي لاعب بلحية أو لاعب يضع وشمًا، وجدنا بالفعل مصففي شعر للفريق، نريد أن نكون مهذبين، ونكون مثالًا للعدالة واللعب النظيف”.

وواصل “لاعبونا سيصبحون مثالًا للالتزام على أرض الملعب، سيعتذرون إذا ارتكبوا مخالفة، وسيعاملون الحكم كرجل نبيل، ويصافحون خصومهم في نهاية المباراة، باختصار، شيء مختلف عن كرة القدم الحالية”.

يشار إلى أن بيرلسكوني كان مالكًا لنادي ميلان فترة 26 عامًا، حقق خلالها الفريق نجاحات باهرة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإيطالي 8 مرات، لكن الفريق أصبح في وضع صعب في السنوات الأخيرة ليقرر بيعه العام 2012.