مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش يكشف موقفه من العودة إلى ميلان

استبعد مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، عودة النجم السويدي إلى ناديه السابق، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وتردد أن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 36 عامًا، سيعود إلى ميلان، الذي لعب له موسمين، في يناير المقبل، بعد نحو 6 أعوام من مغادرة الفريق.

ونقل موقع “كالشيو ميركاتو” الإيطالي عن رايولا، قوله: “عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان؟ في الوقت الحالي لا توجد أي فرصة، وليس هناك أي مفاوضات حاليًا، ولكننا مستعدون للحديث”.

وأضاف رايولا: “الآن هناك إدارة في ميلان، عكس السابق، وخلال مسيرته لم يطلب إبراهيموفيتش أي ضمانات، ولكن يجب أن نفهم ما هي شروط ميلان أو أي نادٍ آخر”.

وتابع: “مفاوضات مرتقبة مع ميلان؟ لا يوجد سوى الاحترام بين إبراهيموفيتش وليوناردو (المدير الرياضي لميلان)، وزلاتان قضى أوقاتًا جميلة في ميلان، وترك فيه قطعة من قلبه، وأيضًا عاش فترة جيدة جدًا في باريس سان جيرمان”.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش موسمين في ميلان، شارك خلالهما في 85 مباراة، وسجل 65 هدفًا، وحصد مع الفريق لقب الدوري موسم 2010/2011، وكأس السوبر الإيطالي 2010/2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف العام 2012.

ويملك إبراهيموفيتش مسيرة رائعة، إذ لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

وعن موقف بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، قال رايولا: “أفضّل عدم الحديث عن ذلك، إنها لحظة حساسة للغاية كما يعلم الجميع، ولكن فريقه كان واضحًا بأن اللاعب غير معروض في سوق الانتقالات”.

كما تحدث عن ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، وقال: “فيراتي؟ لقد عاش دائمًا لحظات إيجابية وسلبية، وعليه أن يبقى هادئا ويعمل ويمضي قُدمًا، ونناقش عقده حاليًا، وفي باريس سُعداء جدًا به، ومشروع النادي يعتمد عليه، والأمر نفسه في المنتخب الإيطالي”.