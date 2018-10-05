ماذا قال غينارو غاتوزو مدرب ميلان عن أنباء التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش؟

تهرب المدرب الإيطالي غينارو غاتوزو، المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، من الرد على التقارير التي أفادت أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيعود إلى النادي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة “توتو سبورت” عن غاتوزو قوله: “إبراهيموفيتش؟ عليكم توجيه هذا السؤال إلى ليوناردو ومالديني، ولكن دعونا نرى ما سيحدث”.

وأضاف غاتوزو “أنا أعتني فقط باللاعبين الذين أمتلكهم ويرتدون قميص الفريق، وأكون دائمًا بين اَخر من يعرف بهذه الأمور”.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى أن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 36 عامًا، سيعود إلى ميلان قادمًا من لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش موسمين في ميلان، شارك خلالهما في 85 مباراة، وسجل 65 هدفًا، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.