لوقوفه إلى جانب كريستيانو رونالدو.. يوفنتوس يتعرض لانتقادات شديدة (صورة)

تعرض يوفنتوس الإيطالي لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشر على صفحته الرسمية تغريدة ساند من خلالها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواجه اتهامات بالاغتصاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب يوفنتوس “كريستيانو رونالدو برهان عن احترافيته وتفانيه خلال الأشهر الأخيرة وهو ما جعله محط إعجاب الكل في يوفنتوس”.

وأضاف “الأحداث التي وقعت قبل 10 سنوات لن تغيّر هذا الرأي لدى الجميع الذي دخل في علاقة مباشرة مع هذا النجم والبطل الكبير”.

وجلبت التغريدة انتقادات واسعة للفريق الإيطالي لأنه يساند لاعبًا متهمًا بجريمة فظيعة، ولم ينتظر نهاية التحقيقات ليبدي رأيه، فيما اعتبرها البعض أن الفريق حكم على القضية بشكل سيئ وكان عليه أن ينتظر توضيح الأمور من طرف القضاء.

وكتب أحد المغردين “لا أشعر حاليًا أني بشكل جيد كعاشق ليوفنتوس إنه أمر غير مشجع”.

وأضاف آخر “الفريق لا يجب أن يناقش هذه الأمور بتغريدات نصف طازجة”.

وكتب أحد المغردين “لن تكون هذه التغريدات جيدة فيما يخص العلاقات العامة للفريق”.

واعتبر المغردون أن دفاع يوفنتوس على نجمه قد يضر صورته في العالم.

وسيغيب رونالدو عن منتخب البرتغال خلال الفترة الدولية المتبقية للعام 2018 في الشهر الحالي والشهر القادم بسبب القضية المرفوعة ضده في لاس فيغاس، وذلك بعد اتفاق مع مدرب المنتخب البرتغالي ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.