حال إدانته بجريمة اغتصاب.. رونالدو قد يفقد مليار جنيه إسترليني

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عاصفة جديدة بعد فتح تحقيق في اتهامات فتاة أمريكية له باغتصابها صيف 2009 في لاس فيغاس، وإرضائها بمبلغ مالي مقابل صمتها عن القضية.

وخارج ما قد يتعرض له النجم البرتغالي من عقوبات قانونية بسبب الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأقصاها السجن مدى الحياة، فإن عدة شركات تملك عقود رعاية معه تراقب الوضع بدورها، وقد تفسخ عقودها التي يجني من ورائها أكثر من مليار جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن شركة “EA sport ” التي تهتم بألعاب الفيديو، ومنها لعبة فيفا الشهيرة تراقب الاتهامات التي تطال النجم البرتغالي.

وقال مصدر من الشركة للصحيفة:”لقد اطلعنا على التقارير المقلقة التي تخص الاتهامات ضد كريستيانو رونالدو، ونراقب الوضعية عن قرب، لكننا نرغب أن يكون الرياضيون الشركاء يتصرفون بشكل يوافق قيم الشركة.”

ولن تكون شركة “EA sport “الوحيدة التي تراقب الوضع، فشركة ” نايكي ” للألبسة الرياضية والتي جددت عقدها مع النجم البرتغالي مدى الحياة مقابل 760 مليون جنيه إسترليني بدورها تنتظر نتائج التحقيق.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن عدة شركات عالمية ترتبط بعقود مع النجم البرتغالي تراقب قضية الاغتصاب المتهم فيها والتي قد تفقده ثروة هائلة تتجاوز مليار جنيه إسترليني في حال إدانته.