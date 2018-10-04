استبعاد كريستيانو رونالدو مرة أخرى من تشكيلة البرتغال.. تعرّف على السبب

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس استبعاد كريستيانو رونالدو مرة أخرى من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة بولندا وإسكتلندا هذا الشهر.

وغاب رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال وأكثر لاعبي بلاده خوضًا للمباريات الدولية، عن مباراتين في سبتمبر/ أيلول، وكانت الأولى ودية أمام كرواتيا، والأخرى أمام إيطاليا في دوري الأمم بناء على طلبه.

وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال في ذلك الوقت إن رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم على انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

وستلعب البرتغال في ضيافة بولندا في دوري الأمم في 11 أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن تلعب في إسكتلندا وديًا بعدها بثلاثة أيام.

وبحسب صحيفة “ريكورد ” البرتغالية فالنجم البرتغالي اتصل مع فيرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وفيرناندو ساتوس مدرب المنتخب، وأبلغهما رغبته بعدم التواجد في الوقت الحالي بسبب قضية الاغتصاب المتهم فيها من طرف فتاة أمريكية.

وأكد رئيس الاتحاد البرتغالي دعمه لقائد المنتخب والنجم الأول للبرتغال في قضية الاتهامات الموجهة ضده، قائلًا:”باسمي واسم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعبر عن تضامني مع كريستيانو رونالدو في هذه الفترة التي أصبح اسمه وسلوكه خلالها محط شكوك”.

وأكد رئيس الاتحاد البرتغالي أنه واثق من براءة النجم الأول في البرتغال ويصدق بشكل كلي كل تصريحاته التي نفت ارتكابه أي شيء يضر بسمعته.

وبعد تأكد غياب رونالدو أصبح النجمان الأشهر في العالم خارج تشكيلة منتخب بلادهما منذ نهاية كأس العالم الأخيرة في روسيا حيث خرجا سويًا من دور الـ 16.

وكان ميسي بدوره قد قرر الابتعاد عن منتخب الأرجنتين دون أن يعلن اعتزاله دوليًا بشكل صريح مبقيًا الباب مفتوحًا أمام عودته.