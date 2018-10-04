النادي “الأكثر دخلًا” أوروبيًا.. مانشستر يونايتد يعوض فشله في الملعب إلى أرباح خارجه

قد لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد داخل الملعب حاليا لكن خارجه وعلى الصعيد التجاري لا يزال في صدارة الأندية الأوروبية من حيث إيرادات عقود الرعاية.

وحصد يونايتد 10 نقاط في سبع مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز ويحتل المركز العاشر متأخرا بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر. كما ودع الفريق كأس رابطة الأندية الانجليزية أمام ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية.

وأدى الخلاف بين المدير الفين جوزيه مورينو والدولي الفرنسي بول بوغبا المنضم للنادي في صفقة قياسية إلى تجريد اللاعب من مكانه كقائد ثان للفريق وهو ما زاد من تكهنات وسائل الإعلام بأن المدرب يفقد تأثيره في أولد ترافورد.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مانشستر يونايتد حقق دخلا قدره 279 مليون يورو من إجمالي عقود رعاية مع 68 شركة.

وجاء في تقرير صادر عن مركز رصد إنفاق الأندية الأوروبية الكبرى بعد تحليل مداخيل عقود الرعاية أن يونايتد يحتل الصدارة ، وفيما يلي ترتيب الأندية:

1-مانشستر يونايتد: 279 مليون يورو من 68 صفقة رعاية

2-برشلونة: 261 مليون يورو من 43 صفقة

3-بايرن ميونخ: 180 مليون يورو من 29 صفقة

4-ريال مدريد: 178 مليون يورو من 19 صفقة

5- تشيلسي: 154 مليون يورو من 18 صفقة

6-مانشستر سيتي: 149 مليون يورو من 38 صفقة

7-آرسنال: 124 مليون يورو من 27 صفقة

8-ليفربول: 117 مليون يورو من 17 صفقة

9-باريس سان جيرمان: 112 مليون يورو من 24 صفقة

10- يوفنتوس: 101 ملايين يورو من 39 صفقة

11- بوروسيا دورتموند: 80 مليون يورو من 71 صفقة