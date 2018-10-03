“يويفا” يفتح تحقيقًا ضد مانشستر يونايتد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فتح تحقيقًا في تأخر وصول حافلة فريق مانشستر يونايتد إلى ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الفريق الإنجليزي أن حافلته تأخرت في الوصول للملعب؛ بسبب الزحمة في شوارع مدينة مانشستر في الطريق نحو الملعب وهو ما أخر بداية اللقاء مدة 5 دقائق عن موعدها المحدد.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الحصول على توضيحات من إدارة الفريق حول أسباب تأخر الحافلة، التي أدت إلى تأخر موعد اللقاء خصوصًا أن المواعيد مرتبطة بالنقل التلفزيوني والتزامات الفرق والاتحاد الأوروبي مع الشركاء.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهو ما أعطى صدارة المجموعة ليوفنتوس الإيطالي بـ6 نقاط متبوعًا بمانشستر يونايتد بـ4 نقاط ثم فالنسيا بنقطة ويونج بويز بدون نقط.