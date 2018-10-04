آرسنال وميلان يحققان فوزهما الثاني في الدوري الأوروبي (فيديو)

حقق آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي، اليوم الخميس، فوزهما الثاني على التوالي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء فوز آرسنال بنتيجة 3/0 على كارباكا أغدام من أذربيجان، في حين حقق ميلان الفوز بنتيجة 3/1 على أوليمبياكوس اليوناني.

وفي مباراة آرسنال وكارباكا أغدام انتهى الشوط الأول بتقدم الغانرز 1/0 عبر لاعبه سوكراتيس باباستاثوبولوس.

وعزز النادي الإنجليزي تقدمه بهدفين عبر إيميل سميث روي وماتيو جندوزي في الدقيقتين 53 و80.

ورفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن سبورتينغ لشبونة الثاني، الذي فاز 2/1 على فورسكلا بولتافا الأوكراني، علمًا أنهما يلعبان معًا في الجولتين المقبلتين.

وعلى ملعب سان سيرو في إيطاليا تقدم أوليمبياكوس على ميلان بهدف من توقيع ميجيل أنخيل غيريرو في الدقيقة 14.

لكن ميلان قلب النتيجة في الشوط الثاني بعدما سجل 3 أهداف عبر باتريك كوتروني (هدفين)، في الدقيقتين 70 و79، في حين سجل غونزالو هيغواين الهدف الثالث في الدقيقة 76.

ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، مقابل 4 نقاط لريال بيتيس الذي تغلب 3/0 على أف 91 ديديلانجي.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب لايبزيغ الألماني 3/1 على روزنبورغ النرويجي، وريد بول سالزبورغ النمساوي 3/1 على سيلتيك الإسكتلندي، في حين سقط بوردو الفرنسي 1/2 أمام كوبنهاغن الدانماركي.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني ميلان عن طريق هيغوااااااااااااااين HD pic.twitter.com/L9oq2cgyE4 — TVACM (@TVACM) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

GIF | هدف أرسنال الأول ضد كراباغ عن طريق سوكراتيس.⚽️

pic.twitter.com/Go00RmuqJf — Arsenalista™ (@HumoodAFC) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

GIF | هدف أرسنال الثالث ضد كراباغ عن طريق غويندوزي.⚽️

pic.twitter.com/iUVgcKTUnv — Arsenalista™ (@HumoodAFC) ٤ أكتوبر ٢٠١٨